Российский мультфильм посмотрели более полутора миллиардов раз

Все серии мультфильма «Три кота» набрали свыше полтора миллиарда просмотров в русскоязычном сегменте YouTube. Об этом информирует РИА «Новости».

Сообщается, что канал с мультфильмом на YouTube запустили еще в декабре 2015 года.

Как отмечается, в анимационной ленте показана жизнь жизни трех котят – Коржика, Компота и Карамельки.

На данный момент создано 156 эпизодов мультфильма.

Однако не все из серий доступны для аудитории.

Ранее сообщалось, что клип с композицией группы Queen на песню «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube.