«Аладдин» собрал $1 млрд. в мировом прокате

Фильм режиссера Гая Ричи «Аладдин» преодолел отметку в $1 млрд. по итогу сборов в кинотеатрах мира. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Полнометражный мультфильм 1995 года заработал в мировом прокате $500 млн.

Выход новой версии состоялся 24 мая 2019 года. Режиссером картины стал Гай Ричи, известный по фильмам «Шерлок Холмс», «Карты, деньги, два ствола» и «Рок-н-рольщик».

Ранее сообщалось, что Уилл Смит отругал сына за опоздание на премьеру «Аладдина».