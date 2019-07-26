Не давала согласие: мать приемного сына Пугачевой об усыновлении

Жена покойного брата певицы Аллы Пугачевой и по совместительству мать ее приемного сына Виктория Фадеева прокомментировала скандал с передачей опеки над ее сыном Женей. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что российская звезда после усыновления мальчика поручила его воспитание няне и ее мужу.

Уточняется, что ребенок привязался к доверенным лицам и стал называть их «мамой и папой». Было решено переоформить усыновление мальчика на няню, поскольку ребенок скоро пойдет в школу, а Пугачева не хочет, чтобы маленький Женя становился объектом внимания скандальных программ.

Журналисты связались с биологическими родственниками мальчика. Его бабушка считает скандал фейком и вбросом, а сама Виктория, которая лишилась ребенка из-за наркотической зависимости, заявила, что не давала согласия на усыновление.

Ранее сообщалось, что выпившие Пугачева и певица Лайма Вайкуле попали на видео.