Пэрис Хилтон купит курорт на Украине

Американская светская львица Пэрис Хилтон планирует приобрести курортный комплекс «Деренивская Купель» в Закарпатье. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, Хилтон планирует провести на Украине конкурс красоты мирового масштаба.

Ее команда уже несколько недель ведет переговоры о сделке, но стороны пока не пришли к компромиссу.

Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове. Тогда у нее и возникла идея инвестировать в украинскую индустрию развлечений.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон отменила свадьбу.