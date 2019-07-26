Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Американская светская львица Пэрис Хилтон планирует приобрести курортный комплекс «Деренивская Купель» в Закарпатье. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, Хилтон планирует провести на Украине конкурс красоты мирового масштаба.
Ее команда уже несколько недель ведет переговоры о сделке, но стороны пока не пришли к компромиссу.
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове. Тогда у нее и возникла идея инвестировать в украинскую индустрию развлечений.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон отменила свадьбу.