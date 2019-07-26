Цискаридзе рассказал, как Волочкова диктовала условия в Большом театре
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Бывший артист Большого театра Николай Цискаридзе рассказал, как российская балерина Анастасия Волочкова попала на сцену. Об этом шла речь в телепрограмме «Судьба человека».
По его словам, в 1998 году он подсказал, к кому обратиться с просьбой о зачислении в балетную труппу.
«А потом у Насти появились богатые покровители и с ней стало сложно договариваться. Она стала «директором» театра», — заявил Цискаридзе.
Он добавил, что он «двигала» людей и забирала их партии.