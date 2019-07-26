Цискаридзе рассказал, как Волочкова диктовала условия в Большом театре

Бывший артист Большого театра Николай Цискаридзе рассказал, как российская балерина Анастасия Волочкова попала на сцену. Об этом шла речь в телепрограмме «Судьба человека».

По его словам, в 1998 году он подсказал, к кому обратиться с просьбой о зачислении в балетную труппу.

«А потом у Насти появились богатые покровители и с ней стало сложно договариваться. Она стала «директором» театра», — заявил Цискаридзе.

Он добавил, что он «двигала» людей и забирала их партии.

Ранее Волочкова рассказала о том, сколько тратит в месяц.