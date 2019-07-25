Кенийцы пристыдили Бейонсе за использование «Акуна Матата»

Фронтмен кенийской группы Them Mushrooms Джон Катана напомнил американской певице Бейонсе, где впервые прозвучала знаменитая фраза «Акуна матата», которая в переводе с суахили означает «нет проблем», сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что данное словосочетание впервые появилось именно в Кении. Поэтому Катана возмутило то, что к записи альбома The Gift с песней из фильма «Король лев» певица не привлекла ни одного музыканта из этого государства.

Сама Бейонсе назвала этот альбом «любовным посланием Африке».

Ранее фильм «Король лев» возглавил российский прокат.