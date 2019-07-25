Бузова заявила о своем последнем концерте

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пригласила поклонников на свой последний концерт. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.

Певица рассказала, что любит соблюдать традиции, поэтому ее сольный концерт состоится, как и прежде осенью. Выступление пройдет в Москве

«Я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой «Под звуки поцелуев», с которой три года назад всё началось», — рассказала Бузова.

Телеведущая также поблагодарила своих поклонников за поддержку и любовь.

Ранее сообщалось, что Бузову жестко побили тапком.