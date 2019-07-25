Дженнифер Лоуренс будет снимется у Паоло Соррентино

Американская актриса Дженнифер Лоуренс будет сниматься в новом фильме итальянского режиссера Паоло Соррентино. Об этом сообщает портал «Киноафиша».

Отмечается, что в основу новой ленты ляжет книга Терезы Карпентер Mob Girl: A Woman's Life In the Underworld.

Уточняется, что Лоуренс также выступит продюсером картины.

Во главе сюжета стоит героиня, которая выросла в окружении рекетиров в Нижнем Ист-Сайд. После знакомства с бандой гангстеров она становится частью их команды. А спустя некоторое время девушка стала осведомителем полиции.

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