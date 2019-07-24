Сколько стоит быть звездой в России, выяснили СМИ

Стало известно, во сколько звездам российского шоу-бизнеса обходится поддержание их имиджа. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам промоутера и телевизионного продюсера Алины Краснаой, певица Анастасия Стоцкая отдает своему директору 10% гонораров за концерты, а пиарщик обходится ей в 30 тыс. рублей. Многие такие специалисты работают сразу с несколькими знаменитостями, чтобы повысить доход. Если же они сотрудничают только с одной звездой, их доход составляет от 60 тыс. руб.

«Звезды уровня Филиппа Киркорова начисляют своим пресс-секретарям солидную зарплату в 150 - 250 тысяч руб.», — говорится в материале.

Уточняется, что с этим певцом работают около 20 человек, а на их зарплату ежемесячно уходит около 1,5 млн руб. Телеведущая Ксения Собчак тратит примерно 700 тыс. руб. в месяц на няню, стилиста, директора, PR-специалиста, водителя, няню и домработницу.

«А у меня расходная часть не меньше 1 млн рублей», — призналась Анастасия Волочкова.

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