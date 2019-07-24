Главу МВД Латвии распекли за любовь к Лепсу

Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал главу МВД Сандиса Гиргенса за посещение концерта российского певца Григория Лепса, который состоялся в Юрмале. Об этом сообщает Kas jauns.

Отмечается, что Борданс выразил недовольство, что российский исполнитель не включен на территории Латвии в черный список.

«Министр внутренних дел сидел в первых рядах на концерте Лепса, чтобы унизить латвийское государство», — заявил Борданс.

Ранее сообщалось, что Григорию Лепсу был запрещен въезд на территорию Литвы.