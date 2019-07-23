Жена Ходорковского судится в США из-за театральной пьесы

Жена российского бизнесмена Инна Ходорковская подала иск о клевете в суд США против автора пьесы «Клептократия» Кеннета Лина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что создатель «Клептократии» изобразил ее в произведении «проституткой и убийцей».

Уточняется, что Ходорковская требует $75 тыс. в качестве возмещения с Лин и режиссера-постановщика «Клептократии» Жаклин Гэй, а также выплатить ей судебные издержки.

Автор пьесы просит вашингтонский суд об отклонении иска. Его адвокат ссылается на Конституцию США и поправку о свободе слова и художественного вымысла. Он считается, что таким образом Ходорковская пытается заставить Лина замолчать.

«Клептократия», которая рассказывает о карьере и уголовном преследовании Ходорковского, была поставлена на сцене одного из столичных театров. Постановка продержалась несколько недель, а также получил неоднозначные отзывы критиков.

Сам Лин был выдвинут на премию «Эмми», поскольку выступил автором сценариев к нескольким эпизодам сериала «Карточный домик».