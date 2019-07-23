Умер многократный обладатель премии «Грэмми» Арт Невилл

В возрасте 82 лет ушел из жизни певец, автор музыкальных композиций, основатель группы Neville Brother и трехкратный обладатель премии «Грэмми» Арт Невилл. Об этом информирует Fox News.

По полученной информации, причину смерти не назвали.

Известно, что музыкант скончался в своем доме. В этот момент рядом с ним была его жена Лоррейн.

Как отмечается, в последние годы артист страдал различными заболеваниями. Помимо этого, у Невилла были осложнения после проведенной на спине операции.

Ранее сообщалось о кончине звезды бондианы.