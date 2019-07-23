На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля

Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок «Форсажа 9». Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что каскадер Джо Уоттс совершал прыжок с балкона, когда неожиданно лопнул страховочный трос. Мужчина упал на голову.

Уточняется, что дублера доставили в больницу Лондона на вертолете. Его ввели в искусственную кому.

Кроме того, невеста каскадера Тилли Пауэлл рассказала в социальных сетях, что состояние Уоттса оценивается как стабильное, за ним наблюдают врачи.

Источники заявили, что Вин Дизель «едва сдерживал слезы», когда случилось ЧП.

Ранее сообщалось, что на съемках «Ходячих мертвецов» умер каскадер.