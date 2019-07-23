По комиксу о супермене из СССР снимут фильм
Студия Warner Bros. экранизирует комикс о советском супермене. Об этом пишет Superman Homepage.
Анимационный фильм «Супермен: Красный сын» выйдет на большие экраны в 2020 году.
Комикс будет экранизирован по мотивам графической повести Марка Миллара, которая была опубликована в 2003 году.
Сюжет картины развернется в советском колхозе, куда приземляется ракета супермена. Главный герой повествования будет бороться за социалистические идеалы, Сталина и интернациональную экспансию.
Действие фильма будет происходить с 1953 по 2001 год, также в сюжет будет включен один эпизод из будущего.
Ранее сообщалось, что российская группа создаст саундтрек к комиксу про Бэтмена.