Объяснено появление песни Цоя на концерте Metallica

Организатор столичного концерта Metallica Владимир Зубицкий рассказал, почему музыканты группы выбрали для исполнения в стране песню советского рок-музыканта Виктора Цоя «Группа крови». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, Metallica исполнила именно эту музыкальную композицию, так как считает ее самой знаковой песней в России. Зубицкий напомнил, что музыканты всегда поют в разных странах треки, которые хорошо знакомы жителям. Также он отметил, что у Metallica есть специальный человек, который занимается отбором таких песен.

Организатор добавил, что группа репетировала композицию Цоя перед выходом на сцену.

«Это отрепетированная история, она разовая, но отрепетированная. Под эту песню сделан специальный видеоряд», — заключил Зубицкий.

Ранее сообщалось, что группу Metallica раскритиковали за исполнение «Группы крови» на русском.