Вакарчук сделал заявление о продолжении музыкальной карьеры

Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что продолжит музыкальную карьеру, после того, как его партия, по предварительным данным, набрала нужное число голосов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вакарчук заявил, что намерен продолжить вступать с группой «Океан Эльзы», где является фронтменом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новой Раде.