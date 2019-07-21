Сериал «Воронины» будет закрыт

Актриса Екатерина Волкова, известная российским зрителям по роли Веры в ситкоме «Воронины», сообщила в своем инстаграме о закрытии сериала.

Волкова выразила сожаление и добавила, что за 10 лет работы члены съемочной группы успели стать друг другу родными.

По ее словам, уже в августе в их павильоне начнутся съемки другого проекта. Также известно, что финал сериала снимут в Сочи.

«Воронины» в 2017 году вошли в книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный сериал в мире.