Эд Ширан оставил в России след

Британский музыкант Эд Ширан после своего концерта в Москве оставил памятный след для поклонников в столице. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что после пятничного концерта 19 июля исполнитель посетил Парк Горького. Его сопровождала жена Черри Сиборн.

Там установлена пятиметровая фигура музыканта, на которой Ширан оставил свой автограф.

Уточняется, что пятиметровая фигура «Привет, Эд!» была установлена перед главным входом в Парк Горького.

Ранее сообщалось, что Эд Ширан вышел на концерт в футболке с гербом России.