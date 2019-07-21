Появился трейлер сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь

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В сети появился трейлер нового сериала «Карнивал Роу», где сыграют Кара Делевинь и Орландо Блум. Его опубликовал на YouTube-канале Amazon.

Как отмечается, герои оказываются в викторианском фэнтезийном мире, наполненном мифологическими существами. Люди боятся, что им запретят жить, любить или летать со свободой. Главные герои: детектив и фея. Они влюбляются друг в друга и пытаются сделать все, чтобы быть вместе.

Премьера шоу назначена на 30 августа. В первом сезоне покажут восемь серий.

Ранее сообщалось, что в новом сериале «Карнивал Роу» сыграют Орландо Блум и Кара Делевинь.