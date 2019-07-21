Бейонсе нарушила королевский протокол на премьере «Короля льва»
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Американская певица Бейонсе нарушила протокол королевской семьи Великобритании на премьере фильма «Король лев». Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что исполнительница приехала на показ фильма позднее принца Гарри и Меган Маркл на более чем полтора часа.
Уточняется, что звезда опоздала на ковровую дорожку из-за проблем с платьем.
Так она увидела, что на ее платье порвано в одном месте. Бейонсе не хотела менять платье, поэтому ее портным срочно пришлось исправлять разрыв.
Ранее сообщалось, что Бейонсе сняла в новом клипе дочь от рэпера.