Шнуров станет участником шоу «Голос»

Известный российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет участником телевизионного шоу «Голос», транслируемого на Первом канале. Об этом сообщает сайт «kp.ru».

Согласно информации, озвученной самим артистом, Шнуров присоединится к шоу в качестве наставника.

По словам музыканта, с создателями шоу и Первым каналом уже достигнута договоренность.

«Я там точно буду», — утвердительно сказал Шнуров, отвечая на вопросы журналистов.

Как отмечается, артист после завершения прощального тура группы «Ленинград» примет участие и в других разнообразных проектах. Известно, что Шнуров в роли ведущего появится в телепередаче «Фортбоярд».

Ранее сообщалось, что Шнуров даст свой голос одному из персонажей мультфильма «Белка и Стрелка».