Белорусского комика не пустили на Украину из-за Крыма

Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован в Киеве концерт, не пустили в страну. Об этом сообщает «Страна.Ua».

Как отмечается, предполагаемой причиной такого решения стал визит артиста в Крым в 2016 году.

Уточняется, что его концерт отменили за полчаса до начала.

Причем, как подчеркивается, все билеты на концерт были распроданы. Купившим билеты предложили вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что российского депутата не пустили на Украину.