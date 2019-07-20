Россияне переключились с травли Леди Гаги на Ди Каприо

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Леонардо ДиКаприо объявляет номинанток на лучшую женскую роль Леонардо ДиКаприо объявляет номинанток на лучшую женскую роль
Леонардо ДиКаприо объявляет номинанток на лучшую женскую роль
Reuters

Российские пользователи Instagram после негативных комментарий в адрес певицы Леди Гаги «переключились» на аккаунт актера Леонардо Ди Каприо.

В комментариях под постами актера россияне просят спасти озеро Байкал.

Все началось с администратора аккаунта, который посвящен городу Улан-Удэ в республике Бурятия.

По его словам, комментарии под фото Леди Гаги являются «хохмой», о которой узнал весь мир, и что таким образом можно привлечь внимание на важные проблемы.

Тогда он предложил писать под постами Ди Каприо на русском и английском языках о спасении Байкала, что россияне и стали активно делать.

Причем выбор на Ди Каприо пал не случайно. Дело в том, что активно борется на экологию.

Ранее сообщалось, что россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу.