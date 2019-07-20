Россияне переключились с травли Леди Гаги на Ди Каприо

Российские пользователи Instagram после негативных комментарий в адрес певицы Леди Гаги «переключились» на аккаунт актера Леонардо Ди Каприо.

В комментариях под постами актера россияне просят спасти озеро Байкал.

Все началось с администратора аккаунта, который посвящен городу Улан-Удэ в республике Бурятия.

По его словам, комментарии под фото Леди Гаги являются «хохмой», о которой узнал весь мир, и что таким образом можно привлечь внимание на важные проблемы.

Тогда он предложил писать под постами Ди Каприо на русском и английском языках о спасении Байкала, что россияне и стали активно делать.

Причем выбор на Ди Каприо пал не случайно. Дело в том, что активно борется на экологию.

Ранее сообщалось, что россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу.