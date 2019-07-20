Появились новые подробности о состоянии Чуриковой

Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов рассказал новые подробности о состоянии здоровья своей супруги после полученной ей во время спектакля на сцене московского театра «Русская песня» травмы. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что Панфилов отказался комментировать состояние актрисы.

Однако муж Чуриковой заявил, что артистка постепенно идет на поправку.

Ранее сообщалось, что актрису перевели из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов. Медики оценивают ее состояние, как средней степени тяжести.