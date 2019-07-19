У Светланы Лободы почернели ноги

Певица Светлана Лобода напугала поклонников странной публикацией в своем инстаграме.

На фотографии изображены ноги исполнительницы с большим количеством серьезных гематом.

Сильнее всего пострадала левая нога, где в области колена появился синяк черного цвета.

Отмечается, что снимок был сделан после очередной тренировки.

Подписчики звезды взволновались снимком и призвали Лободу беречь себя и свое здоровье.

Ранее сообщалось, что российскую певицу Ольгу Бузову жестко побили тапком.