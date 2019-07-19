Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме. Об этом сообщает RT.

По ее словам, реакция украинцев ожидаема.

При этом она отметила, что у нее осталось хорошее отношение к Киеву.

Ведущая добавила, что неоднократно была на Украине после 2014 года, когда ситуация там была стабильнее, и снималась в украинских шоу.

Борисова также подчеркнула, что в этот раз она приехала в Киев, чтобы принять участие в российском шоу, однако никакой враждебности там не встретила.

Ранее сообщалось, что Дана Борисова разгневала украинских националистов.