Врачи внесли ясность в сообщения о состоянии Инны Чуриковой

Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

«Чурикова Инна в хирургической реанимации, состояние тяжелое», — сказали медики.

Ранее стало известно, что врачи обнаружили у нее перелом ребер с левой стороны.

75-летняя актриса оступилась в темноте на сцене.

Как рассказали очевидцы, женщине стало плохо, у нее закружилась голова, она потеряла равновесие и упала вниз.