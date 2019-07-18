Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»
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Испанский актер Хавьер Бардем ведет переговоры об участии в съемках «Русалочки» студии Disney, сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что актер хочет получить роль отца Ариэль морского царя Тритона.
Неизвестно, на какой стадии находятся переговоры.
Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса.
Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года. На темнокожей исполнительнице настояла сама студия и режиссер Роб Маршалл.