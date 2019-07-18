Представлен трейлер «Обители» с Безруковым
В Сети появился трейлер предстоящего телесериала «Обитель» по роману Захара Прилепина, передает РИА «Новости».
Картина, снятая режиссером фильма «Географ глобус пропил» Александром Велединским, расскажет невероятную историю отношений заключенного и чекистки в лагере на Соловках.
Одну из ведущих ролей в сериале сыграет Сергей Безруков.
Также в проекте участвуют Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Виктор Добронравов и Константин Хабенский.
Точная дата премьеры неизвестна.