Представлен трейлер «Обители» с Безруковым

В Сети появился трейлер предстоящего телесериала «Обитель» по роману Захара Прилепина, передает РИА «Новости».

Картина, снятая режиссером фильма «Географ глобус пропил» Александром Велединским, расскажет невероятную историю отношений заключенного и чекистки в лагере на Соловках.

Одну из ведущих ролей в сериале сыграет Сергей Безруков.

Также в проекте участвуют Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Виктор Добронравов и Константин Хабенский.

Точная дата премьеры неизвестна.