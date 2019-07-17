Собчак объяснила, зачем повесила Лободу на холодильник

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Кадр из шоу «Осторожно, Собчак!» Кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»
Кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»
YouTube

Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала, что делает для того, чтобы не есть вредную еду. Об этом она сказала на видео в инстаграме.

Ведущая разместила запись со съемок кулинарной телепередачи с Андреем Макаревичем. По словам Собчак, она считает фигуру украинской певицы Светланы Лободы невероятной. Она такой никогда не видела.

«Лобода у меня висит на холодильнике», — призналась Собчак.

Она добавила, что, когда хочет съесть что-нибудь вредное, смотрит на певицу и останавливается.

Ранее Лобода внесла ясность в слухи об истерике из-за гримерки.