Собчак объяснила, зачем повесила Лободу на холодильник

Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала, что делает для того, чтобы не есть вредную еду. Об этом она сказала на видео в инстаграме.

Ведущая разместила запись со съемок кулинарной телепередачи с Андреем Макаревичем. По словам Собчак, она считает фигуру украинской певицы Светланы Лободы невероятной. Она такой никогда не видела.

«Лобода у меня висит на холодильнике», — призналась Собчак.

Она добавила, что, когда хочет съесть что-нибудь вредное, смотрит на певицу и останавливается.

Ранее Лобода внесла ясность в слухи об истерике из-за гримерки.