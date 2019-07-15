Юрию Шатунову потребуется реабилитация после операции

Бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова выписали из больницы после проведенной операции в области лица. Об этом информируют РИА «Новости» со ссылкой на директора артиста Аркадия Кудряшова.

Согласно полученной информации, Шатунов планирует пройти реабилитацию. По словам Кудряшова, артист поедет в Сочи в сопровождении членов своей семьи.

Ранее сообщалось, что в одной из клиник Москвы у Шатунова состоялась операция из-за воспаления гайморовой пазухи. Медики беспокоились, что жидкость оттуда может попасть в мозг. Поэтому они прочистили певцу пазухи.