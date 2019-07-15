Голливудского актера нашли мертвым вместе с мопсом

Американского актера Чарльза Левина нашли мертвым, вместе с ним был обнаружен его мертвый мопс. Об этом сообщает AP.

Тело 70-летнего актера, известного по фильмам голливудского режиссера Вуди Аллена, обнаружили на заброшенной дороге в штате Орегон около автомобиля.

Ранее сообщалось, что Чарльз Левин вместе со своей собакой по кличке Boo Bear пропал без вести .

По информации источника, сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося.