Скарлетт Йоханссон высказалась о вреде политкорректности

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Скарлетт Йоханссон, актриса и певица, самая желанная женщина по версии нескольких мужских изданий Скарлетт Йоханссон, актриса и певица, самая желанная женщина по версии нескольких мужских изданий
Скарлетт Йоханссон, актриса и певица, самая желанная женщина по версии нескольких мужских изданий
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Американская актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что политкорректность может ограничивать искусство. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам актрисы, политкорректность становится трендом в киноиндустрии, а это может ограничить искусство, которое должно чувствовать себя свободным.

«Как актриса, я должна иметь возможность сыграть любого человека, или любое дерево, или любое животное, потому что это моя работа», — сказала Йоханссон.

Ранее сообщалось, что актриса отказалась от роли трансгендера из-за критики ЛГБТ-сообщества.