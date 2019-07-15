Скарлетт Йоханссон высказалась о вреде политкорректности

Американская актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что политкорректность может ограничивать искусство. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам актрисы, политкорректность становится трендом в киноиндустрии, а это может ограничить искусство, которое должно чувствовать себя свободным.

«Как актриса, я должна иметь возможность сыграть любого человека, или любое дерево, или любое животное, потому что это моя работа», — сказала Йоханссон.

Ранее сообщалось, что актриса отказалась от роли трансгендера из-за критики ЛГБТ-сообщества.