Наташа Королева спела с Беркутом

Российская и украинская певица Наташа Королева спела дуэтом с казахским исполнителем Беркутом. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Как отмечается, певцы вместе снимали клип в Алма-Ате. Пока неизвестно, о какой композиции идет речь. Исполнительница пообещала фанатам сюрприз.

«Я сама не ожидала, что и на это я способна», — заявила Королева.

Ранее Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.