Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Российский актер Борис Клюев рассказал о продолжающейся борьбе с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает StartHit.Ru.

Отмечается, что о заболевании артиста стало известно год назад. Ему поставили диагноз после того, как он пожаловался медикам на проблему с легкими.

«Я болен, но продолжаю лечение», — заявил Клюев.

Журналисты отметили, что актер хорошо выглядит, на что Клюев заявил, что это «самое страшное». Однако заболевание не мешает ему сниматься в кино и выходить на сцену.

Ранее сообщалось, что Клюев снимется в новом сезоне «Ворониных» несмотря на болезнь.