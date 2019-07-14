Безруков перепел хит «Любэ» с помощью бритвы

Российский актер Сергей Безруков исполнил для своих поклонников известный хит «Березы», которую поет группа «Любэ», с помощью бритвы. Видео с выступлением появилось в инстаграме артиста.

Актер отметил, что импровизированный микрофон ему попался шумный. В подписи под видео Безруков призвал своих слушателей улыбаться. Его подписчики отреагировали на идею артиста постами со смайликами и историями о своих необычных выступлениях.

Ранее Безруков рассказал, какую роль он бы точно не стал играть.