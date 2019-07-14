Киноверсия Mortal Kombat получит взрослый рейтинг

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Кадр из фильма «Mortal Kombat» (1995) Кадр из фильма «Mortal Kombat» (1995)
Кадр из фильма «Mortal Kombat» (1995)
New Line Cinema

Автор сценария адаптации видеоигры Mortal Kombat Грег Руссо проинформировал о том, что фильм получит взрослый рейтинг R. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Этот рейтинг получают картины, предназначенные для взрослой аудитории. В них могут содержаться сцены с насилием и сексом, нецензурная брань и другое.

По словам сценариста, в ленте впервые появятся «жестокие добивания», которыми известна видеоигра, но он отказался сообщить подробности.

«Вам придется дождаться фильма и увидеть самим!» — заявил Руссо.

Ранее кинокомпания Sony Pictures Entertainment объявила, что премьера экранизации серии видеоигр Uncharted запланирована на 18 декабря 2020 года.