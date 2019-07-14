Чулпан Хаматова кардинально сменила имидж

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Чулпан Хаматова, 2015 год Чулпан Хаматова, 2015 год
Чулпан Хаматова, 2015 год
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российская актриса Чулпан Хаматова вновь сменила имидж и вернулась к темному цвету волос, сообщает Teleprogramma.

Новый образ звезды был с восторгом принят поклонниками.

Хаматова, известная российской публике как характерная брюнетка, весной перекрасилась в блондинку ради нового проекта.

Теперь актриса вернула темный цвет волос, а также удивила фанатов короткой стрижкой.

Под снимком, опубликованным в инстаграме Хаматовой, поклонники стали оставлять восторженные комментарии и отметили, что актрисе больше идет темный цвет волос.