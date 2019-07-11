Звезда «Властелина колец» впервые станет отцом
Актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», вскоре станет отцом, пишет StarHit.
Как отмечается, на днях его засняли на улице Лос-Анджелеса с девушкой Метте-Мари Конгсвед, которая была на последних неделях беременности.
Как отмечается, пара выходила вместе из магазина. Все время девушка актера придерживала живот.
По данным издания, на руке у девушки было кольцо, а это может означать, что Вуд тайно женился на Конгсвед или сделал ей предложение.
Ранее сообщалось, что звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд выпустит компьютерную игру.