Макаревич признался Собчак в наличии миллионов

Певец Андрей Макаревич дал откровенное интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором, в частности, рассказал о гонорарах, передает teleprogramma.pro.

Он признался, что гонорары делятся поровну между участниками их рок-бэнда.

Когда телеведущая попыталась выяснить точные гонорары исполнителей, Макаревич ответил, что этим занимается бухгалтер. Тем не менее, он признался, что миллион на его счету есть.

Макаревич добавил, что принципиально не зарабатывает на свадьбах и корпоративах.