Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»

Организационный комитет украинской Национальной общественной телерадиокомпании заявил, что в связи с инцидентом с Maruv правила отбора детей для участия в «Евровидении» были изменены. Об этом сообщает NewsOne.

Согласно имеющейся информации, те молодые исполнители, которые выступали на российской территории с 01.01.2014, не могут выступать от Украины. Если участник скроет эту информацию, его отстранят от участия в конкурсе в любой момент.

Ранее сообщалось, что Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым».

Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.