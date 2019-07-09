Дело о домогательствах Кевина Спейси может быть закрыто

Дело против американского актера Кевина Спейси может быть закрыто из-за недостаточного количества улик. Об этом сообщает Deadline.

Во время досудебного слушания выяснилось, что молодой человек, который обвиняет актера в домогательствах, отказался предоставить телефон, где содержались компрометирующие Спейси фотографии.

Следующее заседание по делу Кевина Спейси состоится 31 июля. Адвокат актера требует закрыть дело из-за отсутствия главной улики – смартфона.

Ранее сообщалось, что актер обвиняется в домогательстве к 18-летему юноше.