Новый «Человек-паук» возглавил российский прокат

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Фильм «Человек-паук: Вдали от дома» возглавил российский прокат по итогам первых дней проката. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, картина собрала 616,6 млн рублей за первые четыре дня показа.

Как отмечается, второе место заняла третья часть «Проклятия Аннабель», которая по итогам выходных собрала 52,7 млн рублей.

При этом тройку лидеров замыкает мультфильм «История игрушек - 4», который за уик-энд собрал 45,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Человек-паук: Вдали от дома» заработал в США $185,1 млн.