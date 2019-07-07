«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту

Лидера музыкального коллектива «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

Как отмечается, причиной его недопуска стало нетрезвое состояние и неадекватное поведение.

Уточняется, что музыкант взобрался на стойку регистрации и начал оскорблять прохожих, а также угрожать представителям авиакомпании.

«В аэропорт оперативно был вызван наряд полиции», — отметила собеседница агентства.

Согласно заявлению представителя «Уральских авиалиний», Троицкого передали сотрудникам полиции. Кроме того, ему вернули деньги за купленный билет.

Ранее сообщалось, что «Паук» Троицкий задержан за пьяное вождение.