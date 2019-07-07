Вышел трейлер фильма «Мулан»

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В Сети появился первый трейлер ремейка классического мультфильма «Мулан».

Сюжет разворачивается вокруг девушки из Китая, которая отправилась воевать с кочевниками-гуннами, во главе которых стоит Шань-Ю.

Причем, чтобы иметь возможность участвовать в войне, она переодевается в мужчину, чтобы скрыть свой пол.

В 1998 году студия Disney выпустила мультфильм. Теперь же было принято решение сделать киноадаптацию, режиссером которой станет Ники Каро.

Главную роль исполняет Лю Ифэй. Фильм выйдет в прокат 25 марта 2020 года.

Ранее была найдена актриса на главную роль в диснеевской «Мулан».