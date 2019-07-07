«Ночной дозор» Рембрандта ждет реставрация

В Рейксмузеуме идет подготовка к реставрации картины «Ночной дозор» голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, самые масштабные публичные реставрационные работы в истории начнутся с 9 июля.

Как отмечается, над восстановлением картины будут работать 12 реставраторов.

При этом на сайте музея будет идти онлайн-трансляция реставрации.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах нашли неизвестную картину Рембрандта.