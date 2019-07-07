«Ночной дозор» Рембрандта ждет реставрация
В Рейксмузеуме идет подготовка к реставрации картины «Ночной дозор» голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, самые масштабные публичные реставрационные работы в истории начнутся с 9 июля.
Как отмечается, над восстановлением картины будут работать 12 реставраторов.
При этом на сайте музея будет идти онлайн-трансляция реставрации.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах нашли неизвестную картину Рембрандта.