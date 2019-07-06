В ремейке фильма «Маска» главную роль сыграет женщина

Американский продюсер Майк Ричардсон заявил, что намерен переснять фильм «Маска» с женщиной в главной роли. Об этом сообщает EW.com.

По его словам, у него есть отличный комик на эту роль, однако продюсер отказался разглашать ее имя.

«Мало ли что, нам еще нужно убедить эту прекрасную актрису. Но некоторые идеи сценария у нас уже есть», — пояснил Ричардсон.

Фильм «Маска» вышел на телеэкраны в 1994 году. Главную роль в кинокартине сыграл Джим Керри, что принесло ему славу.

Картина же при бюджете всего в $23 млн собрала $351 млн.

Ранее СМИ сообщили, что Джим Керри сыграет в российском мюзикле.