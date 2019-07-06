Мартовского кота Матроскина покажут в новой серии «Простоквашино»

Опубликована новая 17-я серия мультсериала «Простоквашино» под названием «Возвращения в Простоквашино». Об этом сообщает ТАСС.

В новой серии кот Матроскин под воздействием весны превращается в «мартовского кота», начиная круглосуточно петь. Также время года затронет и Галчонка, который переживет романтическое увлечение. Как герои переживут весну станет известно в новой серии мультфильма.

Уточняется, что новый эпизод мультфильма появился на YouTube-канале «Союзмультфильма».

Отмечается, что в 2019 году создатели сериала планируют выпустить 20 серий мультсериала «Простоквашино».

«Простоквашино» было перезапущено в 2018 году. Роли в новом сериале озвучивают Антон Табаков, Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова и другие.

Ранее сообщалось, что в сети появилась новая серия «Простоквашино».