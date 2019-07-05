Госкино Украины потребовало у Зеленского убрать сериал «Сваты» с экранов

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко в своем видеообращении попросил президента Украины Владимира Зеленского отменить показ сериала «Сваты» на телеканале «1+1», передает ТАСС.

По его словам, сериал вернулся на телеэкраны по решению Окружного административного суда Киева. Таким образом, постановления Госкино, Министерства культуры и Службы безопасности Украины о запрете показа «Святы» отменили.

Как отмечается, сериал допустили к показу после его перемонтирования.

В своем обращении Филипп Ильенко также подчеркнул, что Владимир Зеленский уже не имеет никакого отношения к сериалу.

«Я думаю, что именно вы должны решить дальнейшую судьбу сериала и продемонстрировать, что для вас является приоритетом — возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов», — заявил глава Госкино.

Ранее стало известно, что Госкино Украины отказало в выдаче прокатного удостоверения на трансляцию сериала «Сваты».