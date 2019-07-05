Журналисты нашли интервью с Бэнкси

Английский анонимный андерграундный художник Бэнкси, настоящее имя которого до сих остается тайной, мог дать интервью журналистам 16 лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Интервью было снято перед выставкой 2003 года в Лондоне. Оно посвящено неуловимому художнику. В нем рассказывается о человеке, лицо которого частично закрыто бейсболкой и футболкой.

Как отмечается, в двухминутном интервью художник стоит на фоне граффити ребенка и насекомого. Автором этих работ позже был признан Бэнкси.

«Я прячусь, чтобы... потом спокойно выходить на публику», — сказал предполагаемый Бэнкси.

Его короткое интервью нашли спустя 16 лет, после того, как оно было сделано.

Ранее сообщалось, что найдено новое граффити Бэнкси.